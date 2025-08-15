Schneller als die Polizei erlaubt ist ein Jugendlicher mit einer getunten Simson in Wittenberg unterwegs gewesen. Welche Konsequenzen nun drohen.

Der Jugendliche war auf einer getunten Simson in Wittenberg unterwegs.

Wittenberg/MZ - Ein Moped der Marke Simson S 51, das mit rund 100 km/h auf der B2 aus Pratau kommend in Richtung Wittenberg unterwegs war, hat eine Zeugin der Polizei am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, stoppte sie den Fahrer schließlich in der Dessauer Straße in Wittenberg. Der 16-Jährige räumte diverses Tuning ein, welches aus dem Moped ein fast 15 PS starkes und fast 115 km/h schnelles Kraftrad machte.

Da der junge Kemberger keinen Führerschein für diese Fahrzeugklasse besaß, leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn und seine Mutter als Halterin ein. Das Moped wurde beschlagnahmt.