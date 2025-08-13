Abenteuer und Zweitaktduft: Fünf Teenager aus Jessen fahren mit den Kult-Mopeds der Marke Simson in den Urlaub. Wie der Sommer ihres Lebens war und warum sie bei 13 Stunden Fahrt zur Ostsee mehr Ersatzteile als Unterhosen gebraucht haben.

Die Simson-Helden von Jessen: Wie fünf Freunde mit DDR-Mopeds zur Ostsee fahren

Die fünf Jugendlichen Hans Meinhof, Dean Schaller, Linus Quandt, Oskar Leupold und Manuel Frenzel (v.l.) wagen das Abenteuer Simson-Tour durch halb Deutschland. Im Foto sind sie an ihrem gemeinsamen Startpunkt, eine Tankstelle in Jüterbog. Von hier aus beginnt die Abfahrt nach Prora.

Jessen/MZ. - Erinnern Sie sich noch an den unverwechselbaren Geruch von Zweitakt-Gemisch? An das Gefühl von Freiheit, wenn der Wind in den Haaren wehte und man wusste, dass die Welt jenseits der eigenen Kleinstadt nur darauf wartete, entdeckt zu werden?