  4. Die Simson-Helden von Jessen: Wie fünf Freunde mit DDR-Mopeds zur Ostsee fahren

Abenteuer und Zweitaktduft: Fünf Teenager aus Jessen fahren mit den Kult-Mopeds der Marke Simson in den Urlaub. Wie der Sommer ihres Lebens war und warum sie bei 13 Stunden Fahrt zur Ostsee mehr Ersatzteile als Unterhosen gebraucht haben.

Von Madlen Schaller-Bock Aktualisiert: 13.08.2025, 11:51
Die fünf Jugendlichen Hans Meinhof, Dean Schaller, Linus Quandt, Oskar Leupold und Manuel Frenzel (v.l.) wagen das Abenteuer Simson-Tour durch halb Deutschland. Im Foto sind sie an ihrem gemeinsamen Startpunkt, eine Tankstelle in Jüterbog. Von hier aus beginnt die Abfahrt nach Prora.
Jessen/MZ. - Erinnern Sie sich noch an den unverwechselbaren Geruch von Zweitakt-Gemisch? An das Gefühl von Freiheit, wenn der Wind in den Haaren wehte und man wusste, dass die Welt jenseits der eigenen Kleinstadt nur darauf wartete, entdeckt zu werden?