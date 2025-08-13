Abenteuerliche Reise Die Simson-Helden von Jessen: Wie fünf Freunde mit DDR-Mopeds zur Ostsee fahren
Abenteuer und Zweitaktduft: Fünf Teenager aus Jessen fahren mit den Kult-Mopeds der Marke Simson in den Urlaub. Wie der Sommer ihres Lebens war und warum sie bei 13 Stunden Fahrt zur Ostsee mehr Ersatzteile als Unterhosen gebraucht haben.
Aktualisiert: 13.08.2025, 11:51
Jessen/MZ. - Erinnern Sie sich noch an den unverwechselbaren Geruch von Zweitakt-Gemisch? An das Gefühl von Freiheit, wenn der Wind in den Haaren wehte und man wusste, dass die Welt jenseits der eigenen Kleinstadt nur darauf wartete, entdeckt zu werden?