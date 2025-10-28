Wenn am Mittwoch der Stadtrat tagt, steht auch ein Antrag auf der Tagesordnung, dass Halle mit Neustadt der Gruppe „Neustadt in Europa“ beitreten soll. Die Gruppe selbst würde sich über Zuwachs freuen. Der Bürgermeister von Bergneustadt in NRW, wo das nächste Treffen 2026 stattfindet, lädt Halles OB Vogt und Halle-Neustadt herzlich ein.

Netzwerk und Party: Was die anderen Neustädte Halle zu bieten haben

Bergneustadt in NRW richtet im Mai zu seinem 725. Stadtgeburtstag das nächste Treffen der Gruppe Neustadt in Europa aus. Ist Halle-Neustadt dann dabei?

Bergneustadt/Halle (Saale)/MZ. - Die Einladung steht, der Termin für die Party auch. Das 48. Neustadt-Treffen findet vom 14. bis 17. Mai 2026 in Bergneustadt statt. Die kleine Stadt an der Aggertalsperre in NRW ist Gründungsmitglied der Gruppe „Neustadt in Europa“, zu dem die Fraktion Volt/Mitbürger mit Halle-Neustadt gerne gehören will.