  4. Was für die neue Filiale der Bäckerei Rödel in Köthen geplant ist

Neueröffnung in Köthen „Ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert“ - Was Frank Schwenke mit der Bäckerei „Rüstkrümel“ plant

Die Stadtbäckerei Rödel zieht mit einer neuen Filiale in die Räume der Bäckerei „Schäfers“ im Köthener Stadtzentrum. Der Countdown zur Eröffnung läuft. Wann es losgeht. Was sich ändert und was nicht.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 03.03.2026, 15:09
Nach dem „Rüstcafé“ eröffnet die Bäckerei Rödel nun eine neue Filiale in Köthen.
Nach dem „Rüstcafé“ eröffnet die Bäckerei Rödel nun eine neue Filiale in Köthen. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Eigentlich sind sich Frank Schwenke und seine Geschäftspartnerin einig: „Wir sind mit unserer Betriebsgröße zufrieden.“ Noch mehr Filialen eröffnen, weiter wachsen – kein Bedarf. Eigentlich.