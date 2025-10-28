Döcklitzer Tor gesperrt B180 bei Querfurt: Lkw rammt Auto – zwei Insassen schwer verletzt

Auf der B180 bei Querfurt krachen am Dienstagnachmittag Lkw und Pkw zusammen. Zwei Menschen werden schwer verletzt und per Hubschrauber in die Klinik gebracht. Die Sperrung läuft am Abend noch.