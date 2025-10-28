weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Döcklitzer Tor gesperrt: B180 bei Querfurt: Lkw rammt Auto – zwei Insassen schwer verletzt

Auf der B180 bei Querfurt krachen am Dienstagnachmittag Lkw und Pkw zusammen. Zwei Menschen werden schwer verletzt und per Hubschrauber in die Klinik gebracht. Die Sperrung läuft am Abend noch.

28.10.2025, 17:33
(Foto: Robert Briest)

Querfurt/MZ. - Zwei Menschen sind Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B180 bei Querfurt schwer verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr stießen auf Höhe der Kreuzung Döcklitzer Tor ein Lkw und ein Pkw zusammen.