Nach vielen Veranstaltungen und Investitionen zu 500 Jahre Bauernkrieg bleibt einiges dauerhaft in der Stadt und soll weiter Besucher anziehen

Drei Jahre volles Programm - kann Allstedt vom Müntzer-Gedenken profitieren?

Am 13. Juli 2025 wurde auf Schloss Allstedt die immersive Schau und Ausstellung „Sein und Schein.Thomas Müntzer“ eröffnet.

Allstedt/MZ. - Eine ereignisreiche Zeit geht in Allstedt dem Ende zu. 500 Jahre Bauernkrieg und 500. Todestag Thomas Müntzers – das runde Doppeljubiläum ist in der kleinen Stadt an der Rohne gleich drei Jahre lang gefeiert worden. Von Anfang April 1523 bis Anfang August 1524 hatte Müntzer hier als Stadtpfarrer gelebt und gepredigt und die entscheidende Entwicklung vom Reformator zum radikalen Bauernführer durchlebt.