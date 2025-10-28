weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Rockharz zeigt Herz: Rekordspende bei Rockharz: 105.000 Euro für soziale Projekte in der Region

Beim Rockharz-Festival 2025 erlebt die Spendenaktion „Glück in Dosen“ nie dagewesene Unterstützung. Mit einem Rekordergebnis von 105.000 Euro können mehr Vereine und Einrichtungen unterstützt werden als je zuvor.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 28.10.2025, 19:02
Freiwillige Helfer sammeln beim Rockharz-Festival in Ballenstedt Pfanddosen ein. Der Erlös wird für soziale Projekte gespendet.
Freiwillige Helfer sammeln beim Rockharz-Festival in Ballenstedt Pfanddosen ein. Der Erlös wird für soziale Projekte gespendet. Foto: Andrea Friedrich

Ballenstedt/MZ. - Mit einem Rekordergebnis wartet die Spenden- und Sammelaktion „Glück in Dosen“ auf dem Rockharz-Festival 2025 auf: 105.000 Euro kamen während der Festivaltage vom 2. bis 5. Juli zusammen, die jetzt an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen ausgegeben wurden.