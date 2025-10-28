Beim Rockharz-Festival 2025 erlebt die Spendenaktion „Glück in Dosen“ nie dagewesene Unterstützung. Mit einem Rekordergebnis von 105.000 Euro können mehr Vereine und Einrichtungen unterstützt werden als je zuvor.

Rekordspende bei Rockharz: 105.000 Euro für soziale Projekte in der Region

Freiwillige Helfer sammeln beim Rockharz-Festival in Ballenstedt Pfanddosen ein. Der Erlös wird für soziale Projekte gespendet.

Ballenstedt/MZ. - Mit einem Rekordergebnis wartet die Spenden- und Sammelaktion „Glück in Dosen“ auf dem Rockharz-Festival 2025 auf: 105.000 Euro kamen während der Festivaltage vom 2. bis 5. Juli zusammen, die jetzt an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen ausgegeben wurden.