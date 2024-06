EM-Auftakt in Halle | Kaffeeschuppen insolvent

Hier in Halle, Newsletter vom 15. Juni 2024

die Schotten tun mir leid. Sie haben sich den Auftakt in die Fußball-Europameisterschaft sicher anders vorgestellt. Zwar erzielten Sie bei der 1:5 Niederlage gegen Deutschland ein Tor, aber streng genommen waren sie das nichtmal selbst, denn es war ein Eigentor.

Ein Eigentor hat sich quasi auch das hallesche EM-Orakel „Julius“ eingeschenkt. Das Shetlandpony vom Tierpark Goldberg hatte nämlich auf Schottland „getippt“. Seinen Ruf als Orakel dürfte es dadurch nun wohl los sein. Und extra-Möhrchen bekommt es nicht mehr.

Das Shetlandpony Julius aus Halle orakelte wieder. (Foto: Jonas Nayda)

Aber die halleschen Gastronomen wird es freuen. Public-Viewing läuft besser, wenn die Stimmung gut ist. Wie es am Freitagabend gelaufen ist, hat mein Kollege Denny Kleindienst aufgeschrieben.

Am Mittwoch steht das zweite Spiel der Deutschen an. Dann geht es gegen Ungarn. Vielleicht findet sich ja anstelle eines Shetlandponys ein Tier, dessen Art in Ungarn seine Wurzeln hat und das sich als Orakel zur Verfügung stellt. Zumindest aus Deutscher Sicht war „Julius“ ja ein gutes Omen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochendende!

Ihr Jonas Nayda