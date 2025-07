Was sich auf der S-Bahn-Strecke Halle-Leipzig ändern soll

ob für den täglichen Weg zur Arbeit oder während der Freizeit: Zahlreiche Hallenser nutzen die S-Bahn-Strecke zwischen der Saalestadt und Leipzig. Und nicht selten ist der Ärger wegen zu kleiner Züge groß. Ab Ende 2026 übernimmt nun mit der Länderbahn ein neuer Betreiber die Strecken der S5, S5X und S3. Was sich dann ändert, wie viele neue Stellen noch gesucht werden und auf was sich S-Bahn-Nutzer freuen können, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak aufgeschrieben.

Gedanken machen sich einige Anwohner über die Baustelle der ehemaligen Schorre, wo ein neues Wohnquartier entstehen soll. Denn man soll in den vergangenen Wochen kaum Fortschritte gesehen haben. Die ehemaligen Betreiber der Disco trauern dem Ende derweil immer noch nach. Wie die Lage vor Ort ist, hat mein Kollege Denny Kleindienst recherchiert.

Eine andere Baustelle - oder besser gesagt gleich mehrere - starten in Kürze auch auf der Hochstraße in Halle. Dann werden nämlich die Brücken am Rennbahnkreuz und die Holzplatzbrücken abgerissen und neugebaut. Wann es losgehen soll, lesen Sie hier.

