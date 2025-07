Verbot in der Kneipenmeile/Schlägerei im Spaßbad/Gute Nachrichten für Partygänger

Hier in Halle, Newsletter vom 31. Juli 2025

wann sind Sie zuletzt in Halles Kneipenmeile gewesen? Geht mich nichts an, stimmt. Ich möchte Ihnen auch nur berichten, dass man in einem - wenn auch kleinen - Teil der Kleinen Ulrichstraße Essen und Getränke jetzt ungestörter im Freien genießen kann. Zwischen Kleiner Schlossgasse und Bölbergasse gilt seit gestern zwischen 11 und 6 Uhr ein Durchfahrtsverbot. Wie das zum Start ankam, lesen Sie hier.

Schlagzeilen machte jetzt eine Schlägerei im Spaßbad Maya mare. Meine Kollegen Denny Kleindienst und Marvin Matzulla haben zu den Hintergründen recherchiert und auch gefragt, wie der Vorfall einzuordnen ist. Mehr können Sie in ihrem Beitrag in unserem Onlie-Auftritt, im E-Paper und in der gedruckten Zeitung erfahren.

Gute Nachrichten gibt es indes für Partygänger: Die Karibische Nacht im Heidebad muss nun doch nicht ausfallen. Neulich hatte Veranstalter Mathias Nobel über akuten Personalmangel geklagt. Weshalb das Problem jetzt vom Tisch ist.

Sie hören manchmal lieber, als dass Sie hören? Bitte schön: Die wichtigsten Nachrichten des Tages gibt es neuerdings auch bei uns im MZ-Podcast der Lokalredaktion Halle. Probieren Sie es doch mal aus.

Einen schönen Donnerstag Ihnen

Annette Herold-Stolze