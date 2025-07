Versinkt Halles größter Stadtteil in einer Parallelwelt? Ebenfalls wichtig: Polizisten bewachen ein Drogenlabor in Teutschenthal.

Neustadt gilt als sozialer Schmelztiegel und Kriminalitätshochburg. Klischee oder Wahrheit? Die MZ war mit dem FDP-Politiker Andreas Silbersack am späten Abend in Halles größtem Stadtteil unterwegs. Zu Wort kommen Passanten, die wir auf den Straßen oder in der Tram angetroffen haben. Die Antworten sind erschreckend. Existiert in Neustadt schon eine Parallelwelt?

Eine besondere Kriminalitätsgeschichte spielt sich derzeit in Teutschenthal ab. Dort hatte sich ein junger Mann ein Drogenlabor aufgebaut. Die Polizei setzte dem Treiben zwar ein Ende, muss derzeit aber das Wohnhaus überwachen. Warum das so ist, erfahren Sie bei meinem Kollegen Marvin Matzulla.

Ich habe eine gute Nachricht für alle Fans der Kulinarik. Ins ehemalige Rossini im einstigen Kaufhof Halle zieht wieder ein italienisches Restaurant ein: L’Osteria lässt sich dort nieder. Unsere Reporterin Hanna Schabacker kennt die Details.

