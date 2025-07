Halle (Saale)/MZ. - Fast drei Jahre stand das riesige Kaufhof-Gebäude am Marktplatz in Halle leer. Jetzt zieht endlich wieder Leben ein und zwar mit einer kulinarischen Beliebtheit: Die italienische Restaurantkette L’Osteria eröffnet im Frühjahr 2026 eine große Filiale mitten im Herzen von Halle. Pizza so groß wie der Teller, Pasta in den verschiedensten Varianten – bald soll genau das wieder Menschen in das „Sorgenkind“ der Innenstadt locken.

