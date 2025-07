Ein 24-jähriger Wittenberger fährt öfter bei Radtouren des Augustinuswerks mit. In diesem Jahr wurde ihm das verwehrt. Die Mutter versteht das nicht. Das Werk bittet um Verständnis.

Wittenberg/MZ. - Seit Jahren fährt Noah Dürr bei den Radtouren des Wittenberger Augustinuswerks mit. Nur in diesem Juni bleibt ihm das plötzlich versagt. Angeblich, weil er wegen seiner Behinderung an der Tour nicht teilnehmen kann. Dabei ist der Veranstalter doch eine Werkstatt für behinderte Menschen. Warum veranstaltet diese aber Touren, an denen nur körperlich fitte Radfahrer teilnehmen dürfen?