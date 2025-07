Holger Zufelde hat Großbaustellen in ganz Deutschland geleitet – heute kümmert er sich um Löwen, Ozelots und Nandu-Küken im Zoo Aschersleben. Warum der 60-Jährige ausgerechnet hier angekommen ist und was er für die Zukunft des Zoos plant.

Serie: Die „Freizeitmacher“ in Sachsen-Anhalt

Die Bären und das Loch: Holger Zufelde zeigt auf das Gehege, in dem die Tiere gegraben haben. Er sieht es gelassen, man könne dagegen nichts machen.

Aschersleben/MZ. - An die Mauer gelehnt, blickt Holger Zufelde ins Gehege der Bären. Einer der beiden schaut nach oben, vor ihm ist ein großes Loch zu sehen. „Die buddeln überall. Die Hütte da hinten stand mal gerade, hier haben sie das Loch bis zum Teich gegraben“, sagt Zufelde. „Es bringt nichts, das zuzuschütten. Wir lassen das Loch. Ich hoffe, da passiert nichts.“ Diese Haltung passt zu dem 60-Jährigen. Er hat einen Blick dafür, wo Aufgaben schnell zu erledigen sind und wo Gelassenheit wichtiger ist. Wer mit ihm durch den Zoo in Aschersleben (Salzlandkreis) läuft, bekommt einen guten Eindruck – nicht nur von den Tieren, sondern auch von einem Menschen, der etwas vorantreiben will.