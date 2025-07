Wie sicher ist es abends in der Straßenbahn nach Neustadt? Was sagen Deutsche und Migranten zur Lebenssituation in Halles größtem Stadtteil? Die MZ war mit dem Politiker Andreas Silbersack unterwegs, der von einer Parallelwelt spricht.

Halle (Saale)/MZ - Es nieselt. Dicke Wolken hängen am Abend über dem Markt. An der Haltestelle stehen Sicherheitsmitarbeiter der Havag. Wie kriminell geht es in Halles Straßenbahnen zu? Gibt es Schwerpunkte, beispielsweise Neustadt? Kopfschütteln. „Die Zwischenfälle verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet. Man kann aber sagen, dass die Situation generell schlimmer wird. Aggressivität und Gewalt steigen. Die Hemmschwelle sinkt, die Respektlosigkeit nimmt zu“, sagt einer der Sicherheitsleute. Dann steigen sie in unterschiedliche Bahnen ein. Die ganze Nacht fahren sie punktuell in Zügen mit, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.