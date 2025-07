Reiche, Dow und Ärger über die EU Chef des Standortes Leuna im Interview: Welche Hilfe braucht die Chemie?

Die Produktion am Chemiestandort Leuna legt leicht zu, doch die Krise bleibt, berichtet der Chef des Chemiestandorts Leuna. Er erklärt, was der Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Reiche gebracht hat und was er nach dem Cracker-Aus von Dow erwartet.