Ein Teil der Kneipenmeile in Halle ist nun für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das stößt bei Gewerbetreibenden, Flaneuren und Gästen auf unterschiedliche Fragen. Was bemängelt wird.

Unruhe in der Kleinen Ulrichstraße in Halle: Wie das Durchfahrtsverbot ankommt

Weniger Verkehr in der Altstadt

Trotz Verbot nach 11 Uhr: Ein Lieferwagen fährt in den Abschnitt der Kleinen Uli, der nur noch zeitweise frei ist.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich sollte mehr Ruhe einkehren. Doch in den ersten Stunden nach Inkrafttreten des eingeschränkten Durchfahrtverbotes herrscht am Mittwochvormittag eher Aufregung in der Kleinen Ulrichstraße. Mancher ist richtig sauer über die veränderten Verkehrsregeln, vor allem darüber, dass Gewerbetreibende und Anwohner nicht vorher informiert worden seien.