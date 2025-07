Anwohner sehen kaum Fortschritte beim Baugeschehen an der einstigen Schorre in Halle. Bei den ehemaligen Betreibern ist der Wehmut über das Ende der Disco indes noch nicht verflogen.

Geplantes Wohnquartier in Halle

Auf der Baustelle auf dem Gelände der einstigen Schorre in der Willy-Brandt-Straße in Halle scheint nur wenig zu passieren.

Halle (Saale)/MZ - Einsam steht das Haus auf der Anhöhe in der Willy-Brandt-Straße, in das einst die Partygänger strömten, um in die Schorre zu gelangen – Sachsen-Anhalts ehemals größte Disco. Wild wuchert nun das Gras auf dem Hügel. Inmitten des Gestrüpps liegen Bretter und Balken sowie übereinandergestapelte Treppenelemente. Hinter dem Haus erstreckt sich eine große Baugrube. Dort ist noch sehr viel mehr Baumaterial abgestellt.