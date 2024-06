Schwerer Unfall auf A14 bei Halle: Person von Lkw überrollt und gestorben

Auf der A14 bei Halle ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Auf der A14 ist am Sonntag eine Person ums Leben gekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmittag kurz nach 11 Uhr auf der A14. In Fahrtrichtung Dresden in Höhe Petersberg stand ein Pkw auf dem Standstreifen.

Vollsperrung nach Unfall auf A14 bei Halle: Person von Lkw erfasst und gestorben

Die Person aus dem Auto wurde aus bisher ungeklärten Gründen außerhalb des Fahrzeugs von einem Lkw erfasst und nach MZ-Informationen überrollt.

Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen und dem Einsatz eines Rettungshubschrauber, verstarb die Person nach MZ-Informationen noch an der Unfallstelle.

Die A14 in Fahrtrichtung Dresden ist seither voll gesperrt.