Tourismusverband will fröhliche Familien ablichten

Wittenberg/MZ. - Welches Mädchen träumt nicht davon, irgendwann einmal Prinzessin oder Königin zu sein und vielleicht in ihrem Lieblingskleid in oder an einem echten Schloss fotografiert zu werden? Und welches Elternteil zeigt nicht gern Fotografien ihrer Kinder oder der gesamten Familie, die vor einer malerischen Kulisse von einem professionellen Fotografen aufgenommen worden sind? Ob träumende Kinder oder stolze Eltern, alle haben jetzt die Möglichkeit, sich sozusagen für ein professionelles Fotoshooting zu bewerben. Denn es werden einheimische Models gesucht.

Aktuelle Fotos benötigt

Der Tourismusverband Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg ruft derzeit dazu auf, sich als Model zu bewerben. Gesucht werden in erster Linie Familien mit Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren, die die Sehenswürdigkeiten der Region präsentieren. „Wir brauchen immer aktuelle Fotos für unsere Printprodukte und für den Internetauftritt“, sagt Elke Witt.

Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes erklärt, dass für solche Fotografien in der Vergangenheit mitunter auch schon professionelle Fotomodels angeheuert worden seien, man mit den Ergebnissen aber aus zweierlei Gründen nicht immer restlos zufrieden gewesen sei. „Wir haben festgestellt, dass es, wenn professionelle Models engagiert werden, sehr teuer ist und die Fotos oft recht künstlich wirken“, gibt Witt zu bedenken.

Mit Leben erfüllen

Den Verantwortlichen sei es allerdings sehr wichtig, die verschiedenen Gebäude, Landschaften und Sehenswürdigkeiten mit Leben zu erfüllen und nicht nur das Gebäude darzustellen. „Für den Tourismus ist es schön, Menschen zu zeigen, die mit fröhlichen Gesichtern die Region erkunden“, bringt Johanna Baatzsch, die sich im Verband unter anderem für Online-Marketing verantwortlich zeigt, es auf den Punkt.

In der Vergangenheit hatten sich bereits des Öfteren Mitarbeiter des Tourismusverbandes und deren Familien für solche Shootings zur Verfügung gestellt. Im vorigen Jahr hatte es erstmals einen ähnlichen Aufruf wie dieses Jahr gegeben. Dabei hatte man sich allerdings nur auf Kinder konzentriert. „Wir waren unter anderem im Wörlitzer Park, an der Goitzsche, im Fläming und im Irrgarten in Altjeßnitz“, berichtet Baatzsch. Dabei habe man bereits sehr gute Erfahrungen gemacht.

Ehrlich und authentisch

„Die Leute aus der Region verkaufen die Sehenswürdigkeiten ehrlich und authentisch“, sagt Witt und stellt klar, dass es dabei um die gesamte Welterbe-Region geht: „Von Annaburg im Osten bis Bernburg im Westen genauso wie von Zerbst im Norden bis Bitterfeld im Süden.“ Überall sollen neue Fotos entstehen.

Dieses Jahr stehe unter anderem bereits fest, dass auf der Kohle-Dampf-Licht-Seen-Rad- und Erlebnisroute bei Gräfenhainichen fotografiert werden wird. Außerdem soll eine neue Schlösserkarte entstehen, sodass alle Schlösser und Herrenhäuser der Welterbe-Region als Motiv feststehen.

Die sich bewerbenden Familien müssen sich allerdings im Klaren darüber sein, dass die Fotografien, die wie bereits erwähnt von einem professionellen Fotografen aufgenommen werden, eben nicht nur in Werbebroschüren, sondern auch im Internet veröffentlicht werden könnten.

Auch Erwachsene gesucht

Alles Fotos, die es in den Druck oder auf die Webseiten schaffen, werden den entsprechenden Familien vorgelegt und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus könnten die „Models“ natürlich auch beim Fotografen selbst weitere Fotos erstehen. Neben Familien werden auch Erwachsene und Paare ab einem Alter von 50 Jahren gesucht. „Der Bildungstourist ist ja eher etwas älter“, sagt Baatzsch.

„Die Fotos müssen jetzt gemacht werden, weil die Jahreszeit jetzt am besten passt“, erklärt Baatzsch. Schon der Juni soll für die ersten Fotoshootings genutzt werden, sodass bereits Ende Mai die Bewerbungsfrist abläuft.

Mehr Informationen und Bewerbungen per Mail an [email protected]. Betreff: Fotomodel.