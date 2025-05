Während andernorts schon vereinzelt Erdbeeren gepflückt werden können, wird das in Naumburg noch ein paar Tage dauern. Was die roten Früchte kosten sollen.

Daniel Keller mit Körben voller Erdbeeren - hier allerdings nur auf einem Archivfoto. Denn in diesem Jahr sind die Früchte noch nicht reif genug, um in Massen gepflückt werden zu können.

Naumburg - In Halle und Umgebung haben am vergangenen Wochenende mehrere Erdbeerfelder zum Selberpflücken die Saison eröffnet – und auch in der Naumburger Agrar- und Absatzgenossenschaft stehen seit Tagen die Telefone kaum still.