Sangerhausen/mz. - „Lebt denn der alte Holzmichel noch?“, tönte es nach dem Spiel des VfB Sangerhausen durch die Stadionlautsprecher.

Der VfB lebt

Während sich die Musiker der Randfichten das in ihrem Lied schon seit vielen Jahren fragen, kann die Frage für den VfB positiv beantwortet werden: „Ja, er lebt noch.“ Denn das Spiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt wurde am Freitagabend gewonnen. 3:0 siegten die Rosenstädter gegen den Haldensleber SC.

Nach einer kurzen Abtastphase in den ersten 20 Minuten wurde der VfB zunehmend gefährlicher, setzte immer wieder Nadelstiche vor dem Tor, doch anfangs waren die Versuche von Kevin Schäffner und Bruno Weick noch nicht von Erfolg gekrönt.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie es in Fußballerkreisen gern mal heißt, wenn ein Tor kurz vor dem Pausentee fällt, traf dann der VfB Sangerhausen zur 1:0- Führung. Nach einer Ecke wurde der Ball von Eric Hildebrandt gut auf den ideal postierten Lenny Wagenhaus gechippt und dieser netzte am Haldensleber Keeper Florian Switala vorbei zur Führung ein.

Weick doppelter Vorlagengeber

Und auch in Halbzeit zwei setzte der VfB seine guten Offensivaktionen fort, stand hinten aber parallel sicher. In der 55. Spielminute war es erneut eine Ecke, aus der das zweite Tor für die Kicker vom Friesenstadion resultierte. Kevin Schäffner netzte nach Vorlage von Bruno Weick per Kopfball ein. Den sportlichen Schlusspunkt setzte dann Gustav Gängel, der von Bruno Weick perfekt in Szene gesetzt wurde und zum 3:0 einschieben konnte.

Im Nachgang zeigte sich VfB-Kapitän Patrick Olbricht mit dem Ergebnis zufrieden und sagte im Gespräch: „Wir haben vor unseren Fans eine souveräne Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Unsere geschlossene Leistung war der Schlüssel zum Erfolg. Nun wollen wir in den restlichen Spielen weiter so gut abliefern.“ Sangerhausen ist nun Tabellenachter.

Weniger gut lief es am Sonnabend für die zweite Mannschaft des VfB. Im Kampf um den Klassenerhalt musste die Zweite einen herben Rückschlag einstecken. Beim Auswärtsspiel in Laucha setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Aufgrund der Pleite ist der VfB Sangerhausen II wieder etwas in der Tabelle abgerutscht und steht nun auf Platz elf mit nur einem Zähler Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen. Laucha ist auf Platz zehn vorbeigezogen und hat drei Zähler mehr als die Sangerhäuser, nämlich 30 Punkte.