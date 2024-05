„Speckbäckchen Handmade“: Mutter eines Frühchens aus Petersroda bietet Kleidung für ganz Kleine an

Petersroda/MZ. - Ein Holzhäuschen steht seit einigen Wochen in der Straße Am Waldesrand von Petersroda. Es ist ein kleiner „Selbstbedienungsladen“ mit Bezahlung auf Vertrauensbasis, sowohl in bar als auch über QR-Code möglich. Und wer es öffnet, ist fasziniert: Ansprechende selbstgenähte Kinderkleidung hängt dort, auch die heutzutage beliebten Tücher gehören dazu, mittlerweile sind noch Geschenkartikel hinzugekommen. Alles das fabriziert Vanessa Erhart.