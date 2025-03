Was geht in Sachsen-Anhalt?

müssen Teenager im Haushalt mithelfen? Unbedingt! Bei uns läuft das dennoch täglich als Drama: „Wer räumt den Geschirrspüler aus?“ Die Geschwister schauen sich an, als hätten sie nie einen Löffel in der Hand gehabt. „Wieso immer ich?“, meckert die Zwölfjährige. Indes schleicht der 14-Jährige in sein Zimmer, das vor Chaos scheinbar unbetretbar ist.

Mein unschuldiges, fleißiges Mutterherz wird hier wirklich auf die Probe gestellt. Denn schneller würde es natürlich gehen, wenn ich die Arbeit übernehme. Zum Glück reguliert hier der Gesetzgeber: Kinder müssen im Haushalt mithelfen, siehe Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 1619. Dennoch hat selbst die Androhung einer Gefängnisstrafe nicht den erhofften Effekt.

Am Ende des Tages bleibt mir eigentlich nur, zu wiederholen: „Hört mal: Wir leben zusammen, wir helfen uns.“ Und wenn dann doch endlich der Geschirrspüler ausgeräumt ist, bin ich erleichtert. Auch wenn irgendwo immer noch ein Stapel Wäsche liegt. Aber wer zählt schon ...

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Teenager, 12 und 14 Jahre alt.

Wir verlosen diesmal die Lektüre "Emotional Load" von Susanne Mierau. Darin geht's um die emotionale Arbeit, die vor allem Mütter im Familienalltag leisten. Wir haben bereits darüber berichtet.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Jugendkriminalität: Sachsen-Anhalts Landesregierung will systematisch gegen Jugendkriminalität vorgehen. Grundlage ist auch eine wissenschaftliche Befragung unter 3.000 Schülern, viele sehen Gewalt als Problem. Als Vorbild der Bekämpfung dient die Stadt Halle. Was genau geplant ist.

Streit um Smartphone-Nutzung in Schulen: In 151 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt dürfen keine Smartphones genutzt werden. Experten fordern mehr Medienbildung – doch die ist oftmals von Interessen der Lehrer abhängig.



Lest dazu auch gern unseren Kommentar.

Kinderpornografie: Nach den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen den Gründer des Beatles-Museums in Halle, fragen sich Eltern, wie sie vorgehen sollen, wenn sie oder ihr Kind einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch haben.

Gina Schöler ist selbsternannte Glücksministerin und Mutter. Zu ihrem Glück gehört die Familie dazu. (Foto: Elmar Witt)

Weltglückstag am 20. März: Laut Glücksatlas sind Familien in Sachsen-Anhalt so glücklich wie in keinem anderen Bundesland. Woran liegt das und können Eltern der Zufriedenheit auf die Sprünge helfen?



Apropos – neue Schuhe, wilde Feier, Lottogewinn: Das macht alles Freude. Aber echtes Glück geht anders – nämlich eigentlich ganz einfach und im Alltag, wenn man weiß, was dabei hilft. Eine Expertin erklärt's.

Personalabbau in Kitas? Deutschlandweit fehlen tausende Kita-Plätze. In Magdeburg gibt es einen Überschuss. Das macht es Eltern leichter, einen Platz zu bekommen. Doch droht nun Personalabbau?

Lehrermangel: Krankheitswellen verschärfen die Situation an den Schulen im Salzlandkreis. Der Vorsitzende des Kreiselternrates, Kay Lorenz, will jetzt Demos in verschiedenen Städten initiieren. Warum er dabei nicht in seiner Funktion, sondern nur als Privatpersonen auftreten darf.

Ausbildung leicht gemacht: Mit dem neuen "Azubi" finden Schülerinnen und Schüler leichter einen Ausbildungsplatz. (Foto: MaM)

Gratis für Sachsen-Anhalt: „AZUBI gesucht!“ – Das Ausbildungsmagazin

Welche Berufsmöglichkeiten gibt es eigentlich in meiner Heimat? Das und vieles mehr erfahren Schülerinnen und Schüler in der neuen Ausgabe „AZUBI gesucht!“ Ab sofort wird das Magazin gratis an die Abschlussklassen von mehr als 300 Schulen in Sachsen-Anhalt verteilt. Das Magazin hilft Ausbildungssuchenden und deren Familien bei der Berufsorientierung. Ganz neu ist das Digitalmagazin www.azubi-gesucht.mz.de, das alle Inhalte interaktiv und jederzeit im Web abrufbar macht.

Umfrage in Sangerhausen in Sachen "Wehrpflicht": Es ist ein Vorschlag, der jeden Jugendlichen betrifft. Politiker erwägen derzeit, angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Probleme innerhalb der NATO die Wehrpflicht in Deutschland wieder einzuführen. Wie denken Schulabgänger in Sangerhausen über die Pläne?

Zukunft der Dessauer Gymnasien: Lange war unklar, wie die Entwicklung bei den beiden staatlichen Gymnasien in der Doppelstadt weitergeht. Nun steht fest, das Philanthropinum und das Gymnasium Walter Gropius können eigenständig bleiben. Ein Vorgriff der Bildungsministerin auf das neue Schulgesetz macht es möglich.

Zeitungsprojekt an Sekundarschule in Jessen: Achtklässler der Sekundarschule Nord im Landkreis Wittenberg planen, eine eigene Zeitung zu starten. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie sie von der Theorie zur Praxis kommen und was beachtet werden muss. Auch unser Schulprojekt "Medienklasse" trägt dazu bei.

Die Kita-Kinder in Osterhausen haben in diesem Jahr besonders große Ostereier geschenkt bekommen. Ob die wohl von Dinos stammen? Das überlegten die Kinder. (Foto: Beate Thomashausen)

Post an den Osterhasen: Briefe aus aller Welt treffen für den Osterhasen in Osterhausen, einem Ortsteil der Lutherstadt Eisleben, ein. Seit Jahren hat das Langohr dort seine postalische Adresse. Wer ihm beim Beantworten hilft.

Finanzprobleme bedrohen Jugendarbeit in Elster: Sparmaßnahmen treffen die Besucher des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster (Landkreis Wittenberg). Wie Sabine Hoffmann versucht, mit Sponsoren und Eltern Projekte für die Kinder umzusetzen.

Kaputter Spielplatz im Südharz: Das Josephskreuz auf dem Auerberg bei Stolberg gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region Südharz. Doch nun haben sich Besucher über den Zustand des Spielplatzes dort beschwert.

In vielen Schulbussen im Salzlandkreis müssen die Schüler stehen. (Foto: Detlef Anders/Archiv)

Gedränge in Schulbussen im Salzlandkreis: Viele Schulbusse in Richtung Aschersleben sind schon bei der Ankunft in Winningen und Wilsleben so voll, dass die kleinsten Grundschüler stehen müssen. Wie die Ratsmitglieder diskutieren und was der Kreis dazu sagt.

Magdeburgs Schülerticket soll digital werden: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) arbeiten daran, das Schülerticket zu digitalisieren. Wie die geplante Lösung aussieht und ab wann sie nutzbar sein soll.

Zuhause für Pflegekinder in Nienburg: Familie Koch nimmt seit

30 Jahren Pflegekinder bei sich in Nienburg (Salzlandkreis) auf. Für die Kreisverwaltung Anlass genug, um einmal offiziell Danke zu sagen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Luk (4) beim Mittagessen über seinen Nachtisch:

"Die Banane ist schon verwelkt" Luk (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Osterferien: Dank der Osterferien in Sachsen-Anhalt haben Kinder vom 7. bis zum 19. April ganze zwei Wochen schulfrei. Für aufregende Ausflüge oder entspannte Veranstaltungen muss man nicht in die Ferne reisen: Hier kommen fünf Tipps für die Region.



In Bastel-Laune? Wir haben drei Anregungen für Ostern, die ihr mit Kindern schnell und kostengünstig umsetzen könnt– eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Saisonstart bei den Freizeitparks: Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks der Region in die neue Saison. Von wilden Achterbahnfahrten über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen: Acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Moment: Am Sonnabend, 22. März, öffnet als erstes der Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis seine Tore: Kinder können hier künftig mit Kängurus um die Wette hüpfen.

Zu viert in einem Zelt: Wer Abenteuer in der freien Natur mag, für den ist Camping genau das Richtige. (Foto: IMAGO / Zoonar II)

Campingurlaub mit der Family: Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan, im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Wir denken schon ans Planschen: Am 1. April soll das neue Klietz-Sportbad in Quedlinburg für Gäste öffnen. Welche Eintrittstickets zu welchen Preisen es geben und was darüber hinaus angeboten wird.

Erdferkel Nio, neu aus dem Zoo Saarbrücken im halleschen Bergzoo eingetroffen, soll den beiden Erdferkel-Damen Esti und Ramatu schon bald Gesellschaft leisten – und langfristig für Nachwuchs auf dem Reilsberg sorgen. Noch aber ist Nio etwas scheu. (Foto: Zoo Halle/Simon Kirchberger)

Im Bergzoo Halle gibt's Erdferkel-Neuzugang: Die Rede ist von Nio. Die Erdferkel-Damen Esti und Ramatu im Bergzoo bekommen „Herrenbesuch“. Noch ist Nio etwas scheu.

Baby-Bär, Litschi-Wasserbock, Mini-Fledermäuse: In den Zoos und Tierparks im Land erblicken viele Tierbabys derzeit das Licht der Welt. Wohin sich ein Ausflug lohnt.



Ach, übrigens: Im Magdeburger Zoo wird es erstmals Nachwuchs bei den Elefanten geben. Kuh Sweni ist bereits seit mehreren Wochen trächtig. Wann der Mini-Elefant erwartet wird und warum sie gleichzeitig auch Oma wird.

Das Ensemble des "Jungen Theaters Bonn" zeigt am 23. März um 14 Uhr "Die unendliche Geschichte" im Salzlandtheater Staßfurt. Foto: Actorsphotography, Rolf Franke

Kurz, knackig und gebündelt: Hier geht's zu unseren sieben Tipps für Familien mit Kindern an diesem Wochenende, vom 22. und

23. März, in Sachsen-Anhalt.

Babyhaikonzert in der Staatskapelle Halle

Mit dem Babyhai- oder Krabbelkonzert an diesem Freitag unter der musikalischen Leitung der Harfenistin Ursula Heins könnt ihr in warmer und einladender Atmosphäre mit euren Allerkleinsten taumeln und träumen. Denn bei den liebevoll gestalteten Konzerten in der Staatskapelle Halle geht es nicht nur darum Musik zu hören, sondern auch darum, sie zu fühlen und zu erleben.



Datum: 21. März, 10 Uhr, Konzertfoyer/Halle

Von Likes und Followern: Vorlesung für Juniorstudierende in Wernigerode

An diesem Samstag sind alle 8- bis 12-Jährigen zur Vorlesung der KinderHochschule ins Wernigeröder AudiMax („Papierfabrik“, Haus 9, Am Eichberg 1) eingeladen. Simon Crins erklärt „Likes, Kommentare und Follower“. Gemeinsam mit den Junior-Studierenden wirft der Mediencoach einen Blick hinter die Kulissen von Plattformen wie TikTok und Instagram.



Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt hier.



Datum: 22. März, 10-12 Uhr, Hochschule Harz

Noch bis diesen Sonntag: Dinosaurier in Magdeburg entdecken

Dinos in Magdeburg: Der gefährliche Tyrannosaurus Rex, der räuberische Velociraptor, der gewaltige Brachiosaurus und weitere Giganten der Urwelt werden in der mobilen Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ wieder zum Leben erweckt.



Die täuschend echt wirkenden, lebensgroßen Modelle werden sich sogar bewegen können und Geräusche machen!



Datum: bis 23. März, Jerichower Platz in Magdeburg

"Baby Dronte" ist die Geschichte von Käpt'n Lüttich und seiner Crew. Das Puppentheater ist am 23. März in Köthen zu sehen. Foto: Veranstalter

Puppentheater "Baby Dronte" in Köthen

Nachdem sie im Dezember mit der „Weihnachtsgans Auguste“ das Publikum verzaubert haben, sind die Artisanen aus Berlin wieder zu Gast in Köthen. An diesem Sonntag um 15 Uhr erzählen die Puppenspieler im Veranstaltungszentrum Köthen mit „Baby Dronte“ die Geschichte von Käpt'n Lüttich und seiner Crew. Die Puppenspieler erzählen die Geschichte eines großen Abenteuers rund um einen kleinen Vogel.



Datum: 23. März, 15 Uhr, 5+, Veranstaltungszentrum Köthen

"Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Aber ansonsten ist da niemand. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. So viel ist klar, im Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe", das am 23. und 24. März in Magdeburg zu sehen ist.



Datum: 23. März (16-16.30 Uhr)/ 24. März (10-10.30 Uhr), 3+, Kasino, Theater Magdeburg

Kinderführung zum Tag der offenen Tür in Naumburg

Wie baute man vor fast 1.000 Jahren ein so imposantes Gebäude wie den Naumburger Dom? Wer war der Naumburger Meister und warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Und wieso sitzen eigentlich zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? Der Naumburger Dom hält für Kinder unzählige rätselhafte und überraschende Geschichten bereit. Zum Tag der offenen Tür für Naumburger am 29. März wird der Sprung in die faszinierende Welt des Spätmittelalters gewagt und über Jahrhunderte bewahrte Geheimnisse gelüftet.



Wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung über den Besucherservice.



Datum: 29. März, jeweils 10 und 14 Uhr, Naumburger Dom

Im Stück "Schwäne" geht es um kleine Sorgen und große Sehnsüchte. Hier zu sehen ist Jenny Groß. (Foto: Falk Wenzel)

"Schwäne" im Thalia Theater Halle

Ein Punkt, ein wirklich winzig kleines Pünktchen, hat es satt, immer übersehen zu werden. Das Publikum erfährt im Stück "Schwäne" von seinem Wunsch, groß zu sein. Es geht um eine abenteuerliche Reise im Schnabel eines Schwans Richtung Sibirien.



Bunt und fantastisch erzählt der flämische Theatermacher Nico Boon, geboren 1978 in Antwerpen, in seinem ersten Kinderstück nicht nur von vielen Schwänen, sondern von den kleinen Sorgen und der großen Sehnsucht.



Datum: 30. März, 11 Uhr, 6+, nt-Schaufenster

Musikalischer Spielplatz in der Oper Magdeburg

Die Angebote "Spielplatz Musik" und "Musiklabor" ermöglichen Kindern einen spielerischen Zugang zur Welt der klassischen Musik. Gemeinsam mit den Musikern der Magdeburgischen Philharmonie erkunden junge Zuhörer die Welt der Klänge.



Am 30. März gibt es "Spielplatz Musik" mit der Harfe.



Datum: 30. März, 16 Uhr, 1+, Opernhaus Podium

"Dschungelbuch"-Musical in Halle

„Das Dschungelbuch“ des Theaters Lichtermeer ist ein Familienmusical mit viel Spaß, Spannung und Action und begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. In einer fantastisch frischen Version erzählt das Theater Lichtermeer am 6. April in der Georg-Friedrich-Händel Halle in Halle die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde.



Datum: 6. April, 4+, 15 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle

Wir drücken die Daumen und senden frühlingshafte Grüße aus der Eltern-Ecke!

