In 151 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt dürfen keine Smartphones genutzt werden. Experten fordern mehr Medienbildung – doch die ist oftmals von Interessen der Lehrer abhängig.

An immer mehr Schulen Sachsen-Anhalts müssen Handys in der Tasche bleiben.

Halle/MZ. - Handys im Unterricht sind umstritten, auch in Deutschland wird der Ruf nach einem Verbot lauter. Doch bisher können die Schulen selbst entscheiden. In Sachsen-Anhalt sind bereits an 151 Schulen Smartphones und digitale Endgeräte untersagt: Es betrifft 131 Grundschulen, neun Sekundarschulen, acht Förderschulen und drei Gemeinschaftsschulen. An 200 Schulen dürfen Geräte nur eingeschränkt genutzt werden. Das hat eine erstmalige Abfrage des Bildungsministeriums für eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Landtag ergeben.