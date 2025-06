Am Magdeburger Hauptbahnhof ist zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann schlug einen anderen und verletzte ihn. Bei seiner Festnahme leistete der Schläger Widerstand und griff Polizisten an.

Schlägerei in Magdeburg: Mann prügelt vor Hauptbahnhof auf 53-Jährigen ein

Vor dem Bahnhof in Magdeburg ist am Wochenende ein Streit eskaliert.

Magdeburg. - Wie die Polizei mitteilt, hat am Samstag in Magdeburg am Hauptbahnhof ein 35-Jähriger einen 53-Jährigen geschlagen und bei seiner Festnahme Widerstand geleistet.

Der 35-Jährige habe zunächst mit seinem Gegenüber in polnischer Sprache in Streit angefangen, der in zwei Faustschlägen ins Gesicht geendet habe. Durch die Schläge habe er eine blutende Nase und eine Platzwunde unter der Lippe erlitten. Nach Angaben der Polizei stürzte das 53-jährige Opfer und schlug mit dem Hinterkopf auf die Anhängerkupplung eines Kühlwagens.

Der 35-Jährige floh zunächst, jedoch stellten ihn Beamte kurz darauf in einer benachbarten Straße und nahmen ihn vorläufig fest, so die Polizei. Der Beschuldigte habe bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet, die Beamten beleidigt und sogar versucht, ihnen mit Kopfnüssen Verletzungen zuzufügen.