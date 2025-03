Briefe aus aller Welt treffen für den Osterhasen in Osterhausen einem Ortsteil der Lutherstadt Eisleben ein. Seit Jahren hat das Langohr dort seine postalische Adresse. Wer ihm beim Beantworten hilft.

Das Osterhasenpostamt in Osterhausen ist wieder geöffnet

Briefe an den Osterhasen

Die Kita-Kinder in Osterhausen haben in diesem Jahr besonders große Ostereier geschenkt bekommen. Ob die wohl von Dinos stammen, überlegten die Kinder.

Eisleben/MZ - Die ersten Briefe an den Osterhasen aus Osterhausen kommen in diesem Jahr aus Russland und sogar aus Hongkong. In aller Welt scheint man mittlerweile zu wissen, wo der Osterhase Zuhause ist und dass man ihm Briefe schreiben kann.