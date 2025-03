Sachsen-Anhalts Landesregierung will systematisch gegen Jugendkriminalität vorgehen. Grundlage ist auch eine wissenschaftliche Befragung unter 3.000 Schülern, viele sehen Gewalt als Problem. Als Vorbild der Bekämpfung dient die Stadt Halle. Was genau geplant ist.

Vorbild Halle: So will Sachsen-Anhalt systematisch die Jugendkriminalität bekämpfen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Regierung will der Jugendkriminalität im Land systematisch den Kampf ansagen. Das kündigte Landesinnenministerium Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag an.