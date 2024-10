Über Jahre raubten jugendliche Intensivtäter in Halle andere Teenager aus: Jetzt schoben Polizei, Justiz und Behörden einen Riegel vor. Zwölf Verurteilte sind in Jugendhaft, sie gelten als Verantwortliche der Kriminalitätswelle.

Polizei dämmt Jugendkriminalität in Halle ein - zwölf junge Intensivtäter in Haft

Halle/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Polizei ist ein Schlag gegen die jahrelang angewachsene Jugendkriminalität in Halle gelungen. Infolge mehrerer Hafturteile gegen junge Intensivtäter sei die Zahl der Raubstraftaten durch Jugendgruppen in der Stadt zuletzt um 80 bis 90 Prozent gesunken, sagte Staatsanwältin Susanne Helbig der MZ. Im August habe die Polizei in Halle nur noch drei Straftaten durch Jugendgangs registriert. Das ist ein starker Rückgang im Vergleich zu 2022 und 2023. Damals hatte eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei in nur anderthalb Jahren 700 Delikte von Jugendbanden in Halle gezählt.