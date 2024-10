Nach einer jahrelangen Raubserie durch Teenangergangs in Halle scheint das Problem im Griff. Die Ermittlungen zeigen, wer die führenden Köpfe waren – und mit welchem Kraftakt die Behörden die Jugendkriminalität eindämmen konnten.

Nach mehreren Verhaftungen - Ende der Gewalt in Halle?

Jugendbanden in Halle

Schwerverbrecher mit 14: Intensivtäter Abdul (r.) posierte in einem Video mit einer gestohlenen Tasche auf dem Marktplatz in Halle.

Die Welt von Abdul hat sich radikal gewandelt. Der Teenager hat weitläufige Parks und Plätze gegen die umzäunten Höfe und vergitterten Fenster eines Gefängnisses getauscht. Seit Februar verbüßt der zur Tatzeit im vergangenen Sommer 14-Jährige in der Jugendanstalt Raßnitz (Saalekreis) eine Haftstrafe. Zwei Jahre und neun Monate. Ein ungewöhnlich hartes Urteil für einen so jungen Menschen. Doch der justizintern „Gucci“ genannte Jugendliche ist einer der jüngsten Serienräuber des Landes – und eine treibende Kraft hinter der über Jahre schwelenden Jugendgewalt in Sachsen-Anhalts größter Stadt.