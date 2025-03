Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Warum Eltern in Bernburg und Aschersleben jetzt für Bildung auf die Straße gehen

Die aktuelle Krankheitswelle verschärft die Situation an den Schulen im Salzlandkreis. Doch würde die ohne Lehrermangel auch wirklich schon zu Homeschooling vor allem in Grundschulen führen? Der Vorsitzende des Kreiselternrates, Kay Lorenz, meint nein. Deshalb will er jetzt Demos in verschiedenen Städten initiieren. Warum er dabei nicht in seiner Funktion, sondern nur als Privatpersonen auftreten darf.