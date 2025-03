Besonderes Freizeitangebot im Harz Neues Klietz-Sportbad in Quedlinburg: Das sind die Eintrittspreise

Am 1. April soll das neue Klietz-Sportbad in Quedlinburg für Gäste öffnen. Welche Eintrittstickets zu welchen Preisen es geben und was darüber hinaus angeboten wird.