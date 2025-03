Am 22. März Saisonstart im Familien- und Freizeitpark Knaller-Idee im Erlebnispark Memleben: Kinder können künftig mit Kängurus um die Wette hüpfen

In der Freizeiteinrichtung in der Gemeinde Kaiserpfalz, in welcher künftig noch stärker auf das Thema Attraktionen, Spiel und Spaß gesetzt werden soll, sind zwei neue XXL-Hüpfkissen installiert worden.