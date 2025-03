Sind Busbegleiter notwendig? Gedränge in Schulbussen: Ist Schülertransport in Richtung Aschersleben überlastet?

Viele Schulbusse in Richtung Aschersleben sind schon bei der Ankunft in Winningen und Wilsleben so voll, dass die kleinsten Grundschüler stehen müssen. Wie die Ratsmitglieder diskutieren und was der Kreis dazu sagt.