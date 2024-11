Was geht in Sachsen-Anhalt?

wir haben weder Fernseher noch Radio zu Hause, trotzdem blinkt, klingelt und surrt es ständig. Mal abgesehen von Drucker und Arbeits-Notebook, sind die Smartphones meiner Kinder, mein eigenes (plus das für die Arbeit) sowie zwei Tablets (davon eins für die Schule) tagsüber in Dauerbetrieb.

Online-Spiele, Katzenvideos, Lernen für Englisch, Klassenchat bei Teams, Nachrichten-Podcast, Serien streamen: Wir drei sind alle schwer beschäftigt. Ohne Geräte läuft (fast) nichts! Natürlich gibt es in unserem Alltag auch bildschirmfreie Zeiten. Aber um der medialen Anziehungskraft mehr gemeinsame Zeit entgegenzusetzen, habe ich meinen Kindern ein Experiment vorgeschlagen:

Wie wäre es, mit einem Tag ohne all diese Gerätschaften? Mein Jüngster sagt, er ist dabei! Der Große murrt noch. Ich bin zuversichtlich: Wir schaffen das!

Ich bin Sophie Hellriegel und habe zwei Kinder, 11 und 9 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Lehrermangel: Mehr als 50 Schulen im Land haben keinen Direktor. Jetzt senkt Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) die Anforderungen - die Lehrergewerkschaft hat Bedenken.

Schulabbruch: Mehr als 2.000 Schüler verlassen pro Jahr die Schule in Sachsen-Anhalt ohne einen Abschluss. Die Folgen für die jungen Menschen und die Gesellschaft sind dramatisch. Was sind die Ursachen und was hilft? Zwei Abbrecher erzählen.

Braucht ein krankes Kind Betreuung, bekommen angestellte Eltern für die Zeit Kinderkrankengeld. (Foto: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn)

Arbeitsrecht: Nicht selten arbeiten Mütter und Väter kleiner Kinder in Teilzeit. Hat das Auswirkungen auf die Anzahl der Tage, für die sie sich „Kind krank“ melden können, um ihren Nachwuchs zu betreuen? Hierauf sollten Eltern achten.

Adoption oder Samenspende: Ob adoptiert oder mit Hilfe einer Samenspende gezeugt, irgendwann kommt die Frage nach der Herkunft. Fehlen dazu Angaben, kann dies zu einer Bürde werden. Tipps, wo es Unterstützung gibt.

Windeln: In Deutschland wandern täglich mehr als zwölf Millionen Windeln in den Restmüll. Mit nachhaltigen Alternativen können Eltern Plastikabfall sparen. Drei davon im Überblick.

Frauengesundheit: Eine Schmerztablette schlucken? Oder lieber die Zähne zusammenbeißen und aushalten? Geht es um die Einnahme von Medikamenten, sind Schwangere oft verunsichert. Woran das liegt und worauf es ankommt.

Leseübung mit Hund an der Grundschule in Sangerhausen – die Kinder tragen sich in eine Liste ein, wenn sie Bella auf dem Sofa vorlesen wollen. So wie Ila auf dem Foto. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Schulhündin Bella hilft in Sangerhausen: An einer Grundschule in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hilft eine Hündin den Kindern bei den Aufgaben im Unterricht. Funktioniert das? Und was passiert, wenn Kinder Angst vor Hunden haben?

Projekt für Hort-Sanierung in Könnern: Die Stadt Könnern im Salzlandkreis wird sich für die Aufnahme in ein Investitionsprogramm des Bundes bewerben. Für 2,8 Millionen Euro könnte dann der Hort ausgebaut werden. Welche Aufgaben es bis dahin aber noch zu erledigen gibt.

Bunte Hingucker in Bernburg: Seit mehreren Jahren sind kleine bunte Monster der Blickfang an Bernburgs Verkehrsschildern im Salzlandkreis. Das wohl größte ist nun als Graffiti entstanden. Die Straßenkunst "wandert aus" nach Stuttgart.

Kleines Kinderheim in Hettstedt: In Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz eröffnet ab Dezember der Verein „Zwergenstübchen“ die Kinder- und Jugendwohnung „Unsere kleine Welt“. Was dort geplant ist.

Familienleben in Tangermünde: Susanne Westphal mit Lino und Christian Skora mit Neo. (Foto: Anke Hoffmeister)

Frühgeborene in Tangermünde: Zwei Familien aus Tangermünde (Landkreis Stendal) haben trotz extremer Belastungen nie den Mut verloren. Sie erzählen von den Herausforderungen.

Dubai-Hype in Halle und Aschersleben: Was als Trend in den sozialen Medien begann, ist längst in Aschersleben im Salzlandkreis angekommen – Dubai-Schokolade. Warum die Kombi aus Pistaziencreme und Engelshaar begeistert und wo man die begehrte Schokolade in Aschersleben kaufen kann.

Auch Halloren setzt auf den Dubai-Trend: Wann die Schokofirma aus Halle die erste Dubai-Praline verkauft.

Familienwünsche in Aschersleben: Zahlreiche Akteure präsentieren sich bei der Neuauflage vom „Tag der Familie“ im Ballhaus. Welche Angebote es gibt und was sich die Kinder wünschen.

Tücke für Fahrschüler in Schönebeck: Sperrflächen dürfen nicht überfahren werden, das steht fest. Problematisch wird es aber, wenn die gesperrten Bereiche kaum noch als solche zu erkennen sind. In Schönebeck im Salzlandkreis kostet das mitunter Fahrschüler sogar die bestandene Prüfung.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Jürgen (8) macht sich Sorgen:

"Papa, du musst aufhören zu rauchen. Davon stirbst du. Und außerdem kannst du krank werden." Jürgen (8)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Draußen ist's nasskalt, also ab ins Museum! Wussten Sie schon? In ganz Sachsen-Anhalt gibt es Wunderliches zu sehen. Aber auch die Theaterhäuser zeigen Märchenhaftes auf der Bühne. Was sonst noch so los ist – in Magdeburg, Halle und Umgebung – erfahren Sie hier:

Sabine Berger gehört zum Team des Sandmännchen-Archivs, mit dem die neue Sonderausstellung im Bernburger Museum entstanden ist. (Foto: Engelbert Pülicher)

Sandmännchen-Jubiläum in Bernburg: An diesem Freitag startet eine besondere Ausstellung im Schlossmuseum Bernburg. Das Sandmännchen wird 65 Jahre alt.

Dazu auch spannend: Ein Mann zum Träumen - zum 65. Geburtstag des Sandmännchens gibt es eine Filmpremiere.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden auch ab diesen Freitag zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Für Märchen-Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen findet bereits zum

13. Mal eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films statt. Hier kommen alle wichtigen Informationen dazu.

Und noch mehr wundersame Geschichten: Auf vielen Bühnen des Landes ist es Tradition, das Publikum in der Vorweihnachtszeit mit Märchen zu verzaubern. Von Magdeburg bis Naumburg: Die Redaktion stellt sieben Produktionen vor.

Auch in diesem Jahr können Besucher in Pullman City im Harz Schlittschuh laufen. Das Foto zeigt die Bahn der vorherigen Wintersaison, die neue steht an derselben Stelle. (Foto: Pullman City Harz)

Schlittschuhlaufen im Wilden Westen: Die Westernstadt Pullman City im Harz ist auch in der kalten Jahreszeit einen Ausflug wert. Die Wintersaison ist bereits gestartet.

Bergzoo in Halle: Noch bis zum 11. Dezember 2024 dürfen Gäste selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen. Was der Zoo mit der Aktion erreichen will.

Vorweihnachtliche Premiere in Bernburg: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg.

Kleine Schühchen aus China für den sogenannten Lotusfuß (Ende 19. Jahrhundert) werden im Schuhmuseum in Weißenfels gezeigt. (Foto: Dpa)

Kuriose Museen: In Sachsen-Anhalt gibt es viele Museen, Ausstellungen und Sammlungen. Darunter auch einige kuriose. Wir stellen sieben außergewöhnliche Orte vor.

Merseburger Schlossweihnacht: Vom 5. bis 8. Dezember 2024 findet die alljährliche Merseburger Schlossweihnacht statt. Im imposanten Schlossinnenhof laden Buden und Stände zum Stöbern, Schlemmen und Verweilen ein. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.



Interessant zu wissen: Die Stadtwerke haben richtig Gas gegeben und beenden ihre Baustelle am Schloss pünktlich.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Mit viel Liebe zum Detail hat die Illustratorin Christine Faust (hier zu sehen neben dem HWG-Pressesprecher Steffen Schier) die Stadt Halle zum Leben erweckt. Am 28. November 2024 erscheint der zweite Band des "Wimmelbuchs Halle". (Foto: Maike Glöckner)

Zeit zum Schmökern mit Halle-Wimmelbuch: Nach dem großen Erfolg des ersten „Wimmelbuchs Halle“ gibt es nun den zweiten Band. Diesen verschenkt die Hallesche Wohnungsgesellschaft an alle Halle-Fans. In limitierter Stückzahl wird er ab 28. November im HWG-Firmensitz, Hansering 19, erhältlich sein. Das Besondere an diesem zweiten Band sind die versteckten Märchenfiguren der Gebrüder Grimm.

Ausstellung über die Kinderrechte in Halle

Zum "Tag der Kinderrechte" der Vereinten Nationen ist der Rote Turm in Halle am Mittwoch in blauem Licht angestrahlt worden. Die Stadt beteiligte sich damit an der weltweiten Aktion „Turn The World Blue“. Zugleich wurde damit das 35-jährige Bestehen der Kinderrechtskonvention der UN gefeiert.



Ab sofort (bis zum 17. Dezember 2024) ist außerdem in den oberen Etagen des Ratshofes die aktuelle Kinderrechte-Ausstellung des Bundesfamilienministeriums zu sehen. Sie besteht aus zehn Modulen, die jeweils ein Kinderrecht näher erklären und ist kostenlos.



Gruppen etwa aus Kitas sollten für die Besichtigung rund anderthalb Stunden einplanen und können sich per Mail ([email protected]) anmelden. Dabei sind als Angabe der Name der Einrichtung, die Anzahl der Kinder sowie deren Alter und eine Kontaktmail der die Gruppe begleitenden Personen notwendig. Aktuell gibt es nach Angaben der Stadt noch 33 freie Zeitfenster.



Datum: Bis zum 17. Dezember 2024, Mo-Fr 9-18 Uhr/

Sa 9-12 Uhr, Ratshof (Marktplatz 1)

"Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" nach Michael Ende ist in der Vorweihnachtszeit in Dessau-Roßlau zu sehen. (Plakat: Robert Voß)

"Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" nach Michael Ende

in Dessau-Roßlau

Es ist Silvesterabend und der Geheime Zauberrat Irrwitzer hat nur noch bis Mitternacht Zeit, sein jährliches Soll an Übeltaten zu erfüllen: Michael Endes "Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" ist ein (irr)witziges Weihnachtsmärchen, das an diesem Sonntag auf der Bühne des Anhaltischen Theaters seine Premiere feiert.



Datum: 24. November 2024, 6+, 16 Uhr, Anhaltisches Theater, Großes Haus

Weihnachtsmärchen "Die Hallenser Stadtmusikanten" in Halle

Zum diesjährigen Weihnachtsmärchen treffen im nt-Hof Tiere zusammen, die auf den ersten Blick aus der Reihe fallen: Eine Katze, die lieber singt, als Mäuse zu fangen. Ein Hund mit ADHS. Ein Hahn, der bunter ist als viele andere. Ein melancholischer Esel. Und mittendrin Hilma, das unerschütterlich optimistische Eichhörnchen. Als Hilma beklaut wird, machen sie sich gemeinsam auf in ein Abenteuer und stellen sich den kriminellen Hasengeschwistern Bunny und Kleid entgegen.



Mit Witz und Warmherzigkeit erzählt Hausregisseurin Katharina Brankatschk in "Die Hallenser Stadtmusikanten" vom Gefühl, nicht so recht in unsere leistungsorientierte Gesellschaft zu passen und von der Kraft, die durch Gemeinschaft entstehen kann. Die Premiere am 22. November 2024 ist laut Website bereits ausverkauft.



Datum: u.a. 23./24. November sowie 27./28. November,

jeweils 17.30 Uhr, 6+, nt-Hof

"Mama geht tanzen" ist eine beliebte Event-Reihe, die regelmäßig in verschiedenen Städten stattfindet, wie zum Beispiel in Wittenberg. (Foto: Maximaler Augenblick)

Tanzparty für Mamas in Magdeburg und Halle

An diesem Samstag (23. November 2024) heißt es gleich doppelt: Tanzen, bevor der Tag endet! Das beliebte Event Mama Geht Tanzen findet parallel in der Factory in Magdeburg und der Tanzbar Palette in Halle statt.



Die Idee dahinter? Mamas eine Tanzparty bieten, die bereits um

20 Uhr startet – perfekt, um Familie und Spaß unter einen Hut zu bringen. In Magdeburg sorgt DJ MIBA für 180 Minuten Partyspaß. In Halle erwartet die Besucherinnen ebenfalls eine Feier, die Freiheit und Rhythmus vereint.

Datum: 23. November 2024, 19 Uhr Einlass, Factory in Magdeburg und Tanzbar Palette

Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald"

im Theater Magdeburg

Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten!

Das Theaterstück "In einem tiefen, dunklen Wald" (nach Paul Maar) feiert an diesem Samstag seine Premiere.



Datum: 23. November 2024, 10 Uhr, 6+, Opernhaus, Bühne

Die Helios Klinik Köthen informiert werdende Eltern zu Geburt und Klinikaufenthalt. (Foto: Helios Kliniken, Thomas Oberländer)

Info-Abend für werdende Eltern mit Kreißsaalführung in der Helios Klinik Köthen

Am kommenden Mittwoch, ab 18 Uhr, haben werdende Eltern die Gelegenheit, die modernen Kreißsäle der Helios Klinik Köthen zu besichtigen und einen Einblick in die Abläufe während der Geburt zu erhalten. Das erfahrene Team der Geburtshilfe Köthen gibt alle wichtigen Informationen rund um die Geburt und den Aufenthalt in der Helios Klinik Köthen.



Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals den werdenden Eltern ab der 30. Schwangerschaftswoche. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.



Datum: 27. November 2024, 18-20 Uhr, Helios Klinik Köthen

Nikolauszüge bei der Bergwerksbahn,

Vorverkauf läuft – mit Extra-Zug!

Bereits seit den Nikolausfahrten 2023 läuft der Vorverkauf für die diesjährigen Nikolausfahrten bei der Bergwerksbahn am 7. und

8. Dezember 2024 auf Hochtouren. Mittlerweile sind die Züge bereits komplett ausverkauft! „Daher haben wir uns entschlossen, noch einen extra Zug am Sonntag um 17 Uhr anzubieten, sodass auch noch weitere Interessenten nicht leer ausgehen müssen. Dieser kann ab sofort gebucht werden. Außerdem ist eine Warteliste anlegt, sodass man mit etwas Glück doch noch eine andere Wunschzeit erwischt, falls jemand absagt“, so Marco Zeddel, Pressesprecher der Bergwerksbahn.



Reservierung per E-Mail unter: [email protected] oder telefonisch: 034772 27640 (Bürozeiten Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: Zusatzfahrt am 8. Dezember 2024, 17 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Zum letzten Mal "Das schlaue Füchslein"

an der Oper Magdeburg

In Leoš Janáčeks Oper "Das schlaue Füchslein" geht es um eine Füchsin, die in Gefangenschaft beim Förster aufwächst, in die Freiheit entkommt, eine Familie gründet und am Schluss vom Wilderer erschossen wird. In diesem Schicksal spiegelt sich das menschliche Unverständnis gegenüber der ungezähmten Natur und die Sehnsucht der Männer nach einer ungebundenen jungen Frau namens Terynka.



Datum: 29. Dezember 2024, 14+, 16-18 Uhr, Opernhaus Bühne

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

