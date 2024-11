Mamas just wanna have Fun! Am Samstag kommt die perfekte Party-Reihe für Mamas nach Magdeburg und Halle. Wieso das Konzept so bewährt ist, hat Mitorganisatorin Manuela Blum der Redaktion erklärt.

Vergangene Woche war es, als ein Partybus mit 50 Frauen in Freyburg (Burgenlandkreis) anrollte. Die Stimmung? Ausgelassen! Für die Mütter ging es zunächst in die Rotkäppchen-Erlebniswelt und anschließend: Tanzen! „Der Lichthof ist so toll, und Sekt und Frauen passen doch prima“, schwärmt Manuela Blum.

Die 39-Jährige Mutter von drei Jungs ist die Organisatorin der Reihe „Mama geht tanzen“ in Leipzig und in Wittenberg. „Leipzig on the Road“ in Freyburg war ihr jüngster Coup, ein „Testballon“. Rasend schnell seien die Plätze für den Bus weggewesen. Also geht es weiter? „Kann ich mir super vorstellen“, so Blum.

O-Saft trinken, statt Cuba-Libre

„Mama geht tanzen“ ist eine irre erfolgreiche Veranstaltungsreihe, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz und mittlerweile auch in Frankreich auf ein Bedürfnis bei Frauen trifft, dass das Angebot wie Pilze aus dem Boden schießen lässt.

Erfunden von zwei damals noch stillenden Müttern aus Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) , die einfach mal wieder tanzen gehen wollten. Aber nicht bis spät in die Nacht und ohne angebaggert oder belächelt zu werden, weil sie O-Saft trinken, statt Cuba-Libre.

Auch kleinere Städte haben die Party verdient. Dort gibt es auch coole Frauen! Manuela Blum, Organisatorin

Wenn das Angebot fehlt, selbst eins schaffen: Im Dezember 2022 wird „Mama geht tanzen“ geboren. Das Konzept ist simpel: Start 20 Uhr, Ende 23 Uhr. Drei Stunden komprimierte Party – perfekt für die auf Zeiteffizienz trainierten Mütter. Dazu eine Art Safespace. Denn Männer sind zwar grundsätzlich erlaubt, aber nur in Begleitung von Frauen. Kein Anbaggern. Kein Angrapschen.

Wir brauchen euch auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt!

„Wir brauchen euch in Leipzig, kommt her!“, schreibt Manuela Blum nach NRW. „Na dann mach’ du es doch!“, folgt die Antwort. Und los geht’s. Blum, die hauptberuflich als Projektmanagerin im Öffentlichen Dienst arbeitet, etabliert die pinkfarbene Franchise-Party mit einer anderen Mama in Leipzig. Und jedes Mal ist die Tanzfläche um 20.05 Uhr prall gefüllt.

Die Partys gehen durch die Decke. Also bringt Blum das Konzept nach Wittenberg. Aus der Lutherstadt stammt ihr Mann. „Auch kleinere Städte haben die Party verdient. Dort gibt es auch coole Frauen!“

In Sachsen-Anhalt ist mittlerweile auch Magdeburg dabei. Und nicht nur das. Es gibt Nachahmer: „Mama feiert“ – in Dresden, Halle, Magdeburg ... Wie kommt es, dass in Zeiten des Clubsterbens, ausgerechnet die Mütter die Discos füllen?

Ausgelassene Stimmung bei „Mama Geht Tanzen“ im August 2024 im Sky Club in Leipzig. (Foto: E.S. - Photographie)

„Es ist kein Sehen und Gesehen werden, Mitternacht bist du wieder zu Hause, fit für den Alltag und hattest trotzdem einen schönen Mädelsabend. Viel schnattern nebenbei und genießen – das macht es am Ende aus“, erklärt Blum und freut sich aufs nächste Mal.

Übrigens: Am Sonnabend (23. November, 2024) heißt es gleich doppelt: Tanzen, bevor der Tag endet! Das beliebte Event Mama Geht Tanzen findet parallel in der Factory in Magdeburg und der Tanzbar Palette in Halle statt.

In Magdeburg sorgt DJ MIBA für 180 Minuten Partyspaß. In Halle erwartet die Besucherinnen ebenfalls eine Feier, die Freiheit und Rhythmus vereint.