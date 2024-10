Im Piesteritzer Hof in Wittenberg schwingen Mamas bald wieder das Tanzbein. Was man wissen muss.

„Mama geht tanzen“ bald wieder in Wittenberg

Nachtleben in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Mit Freundinnen die Nacht durchfeiern und trotzdem das Familienleben meistern? Für Mamas in Wittenberg ist das am 26. Oktober wieder möglich. Nach einem halben Jahr Pause findet im Piesteritzer Hof in Wittenberg nun zum dritten Mal die Veranstaltungsreihe „Mama geht tanzen“ statt, bestätigt Organisatorin Manuela Blum. Von 20 bis 23 Uhr können Frauen hier bei Getränken und Musik tanzen und feiern – ganz unter sich.

Clubfeeling im Piesteritzer Hof

Die Veranstaltungsreihe von Mamas für Mamas gibt es seit Ende 2022, in Sachsen-Anhalt seit Anfang dieses Jahres in Magdeburg und Wittenberg. Nachdem das Format bereits im Februar und April großen Anklang fand, sei die Nachfrage auch jetzt groß, sagt Manuela Blum. Für sie ist die Reihe „etwas ganz Besonderes“. Vor allem der Veranstaltungsort im Piesteritzer Hof verbinde Stil mit Clubfeeling: „Das Beste aus beiden Welten“, findet Blum. Karten gibt es im Vorverkauf ab 14 Euro und an der Abendkasse.