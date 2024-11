Zahlreiche Akteure präsentieren sich bei der Neuauflage vom „Tag der Familie“ im Ballhaus. Welche Angebote es gibt und was sich die Kinder wünschen.

„Tag der Familie“ wird in Aschersleben neu aufgelegt

Aschersleben/MZ. - Dass die Leute in Ascherslebener netter zueinander sind, das wünscht sich die elfjährige Luisa Ostermann aus Aschersleben. „Dann würde die Stimmung in der Stadt einfach besser sein“, findet sie. Ihren Wunsch schreibt sie an die große Tafel des Jugendforums, das fragt: „Was wünschst du dir für Aschersleben?“