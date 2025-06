Das erste Mal seit acht Jahren passt die Saalesparkasse ihre Preise an. Ebenfalls wichtig: Eine der Hochhausscheiben in Neustadt wird verkauft.

Hier in Halle, Newsletter vom 7. Juni 2025

Wir kennen es ja alle. Das Leben wird teurer. Nun reagiert darauf auch die Saalesparkasse und passt ihre Preise an. Das erste Mal seit acht Jahren. Welcher der 240.000 Kunden davon betroffen ist und wie, lesen Sie hier. Übrigens: Sollten Sie bei der Saalesparkasse ein Konto haben, dann lesen sie die Post, die Sie von dem Kreditinstitut bekommen, genau. Sonst könnte es ein böses Erwachen geben.

Böses Erwachen? Das trifft in gewisser Weise schon seit Jahrzehnten auch auf die Hochhausscheiben in Neustadt zu. Die Giganten waren immer wieder ein Eldorado für Spekulanten. Investoren gaben sich die Klinke in die Hand. Oft ging es drunter und drüber. Nun ist Scheibe D betroffen - dort ist das Arbeitsamt drin. Mehr dazu weiß mein Kollege Steffen Höhne.

Ich wünsche Ihnen schöne und angenehme Pfingsten, wo auch immer Sie sind und was auch immer sie vorhaben. Vielleicht sehen wir uns ja bei den Händelfestspielen.

Ihr Dirk Skrzypczak