Folgen der Explosion in Schiepzig| Die Saale ist gesundheitsgefährdend | Verdächtiger beim Brand in der Großen Steinstraße

Vorsicht beim Baden in der Saale

Hier in Halle, Newsletter vom 26. Juli 2025

wie gefährlich aktuell das Baden in der Saale ist, zeigen aktuelle Messungen der Bürger-Wissenschaftler des Forschungsschiffs „make science halle“. Die Keimbelastung ist demnach deutlich zu hoch. Dirk Skrzypczak hat mit den Experten gesprochen und hat für Sie aufgeschrieben, welche Empfehlungen sie geben. Den Artikel finden Sie auf mz.de oder Sie werfen einen Blick in die aktuelle Zeitung.

Erinnern Sie sich an die Explosion im Mai in Schiepzig bei Salzmünde? Bei dem Unglück war ein Zehnjähriger schwer verletzt worden. Wie mein Kollege von der ermittelnden Staatsanwaltschaft erfuhr, ist der Junge verstorben. Mehr dazu erfahren Sie hier oder bei einem Blick in die Zeitung.

Und es gibt noch mehr brisante Nachrichten aus Halle: Die Ermittlungen zum Brand in der Großen Steinstraßen vor vier Monaten geben Hinweise auf Brandstiftung. Dafür hat die Staatsanwaltschaft auch schon einen Beschuldigten. Warum der Verdacht die Brandserie in Heide-Nord ins Gedächtnis ruft, können Sie im Artikel von Denny Kleindienst herausfinden.

Im neuen MZ-Podcast „Heute in Halle“ gibt es jeden Tag gegen 19 Uhr aktuelle Nachrichten aus Halle und der Region. (Foto: MZ)

Haben Sie schon in unseren neuen Podcast reingehört? In „Heute in Halle“ erfahren Sie täglich gegen 19 Uhr fünf Minuten lang die Themen des Tages aus Halle und der Region. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Homepage. Hören Sie gerne rein!

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre Isabell Sparfeld