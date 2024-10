Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg. Und das wird dafür noch gesucht.

Bernburg/MZ. - Es sind exakt noch 71 Tage, bis der Weihnachtsmann an Heiligabend mit einem Sack voller Geschenke an die Tür klopft. Doch schon jetzt sind einige Bernburger in Weihnachtsstimmung. Unter ihnen Luisa Liebefinke und Sarina Voigt von der Stiftung Evangelische Jugendhilfe. Denn sie stecken gerade mitten in den Vorbereitungen einer echten Premiere in der Saalestadt: einen Weihnachtsmarkt nur für Kinder.