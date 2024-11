Schulleiter werden ohne Lehramtsstudium - in Sachsen-Anhalt ist das jetzt möglich

Magdeburg/MZ - Als Reaktion auf zahlreiche unbesetzte Stellen senkt Landesbildungsministerin Eva Feußner (CDU) die Anforderungen an Schulleiter. Findet das Landesschulamt in einem Besetzungsverfahren keinen ausgebildeten Lehrer, darf es in einem zweiten Anlauf auch die Bewerbung von Seiteneinsteigern zulassen.