Am Mittwochabend wurde der Bestform-Award verliehen. Seit 2023 bekamen 24 Projekte aus Sachsen-Anhalt den Kreativpreis des Landes überreicht. Ein Blick zurück zeigt: Längst nicht alle Ideen überlebten.

Pleiten und Erfolgsgeschichten - das wurde aus den Siegern des Bestform Award

2015 hatten die Design-Stundeten Philipp Rösler (links) und Thomas Kores die Hoffnung, mit ihrem Zauberhandschuh die Medizin zu erobern.

Halle/Magdeburg/MZ. - Preisverleihungen und Produktpräsentationen, Auftritte auf Messen, Gespräche mit Großkonzernen, Medientermine und viel Arbeit am Produkt – schaut Thomas Kores zehn Jahre zurück, dann blickt der gebürtige Hallenser auf eine „sehr intensive“ Zeit. Der heute 42-Jährige ist damals noch Design-Student an der Hochschule Anhalt in Dessau-Roßlau. „In einem Semesterprojekt habe ich zusammen mit meinem Kommilitonen Philipp Rösler einen Handschuh für Ärzte entwickelt“, erzählt Kores. Der „MediGlove“ soll dabei Pulsmesser, Stethoskop und Thermometer in einem sein. Ein Zauberhandschuh, der viel Zuspruch erfährt.