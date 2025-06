Skikurs gestrichen, Esel im Bahnhof – was für eine Woche!

was für eine Nachricht! Bildungsministerin Feußner streicht die Skikurse aus dem Schulprogramm – und schon brennt bei uns im Familienteam der Schn..., ähm die Luft. Während meine Kollegin meint, Skifahren sei in Zeiten von Klimawandel und knappen Budgets ein überholter Luxus, halte ich dagegen: Kinder sollten unbedingt einmal die Magie der Berge erleben – mit Skibrille, Pistengaudi und Germknödel.

So viel steht fest: Ich (links) bin Team Skikurs. (Selfiefoto: Quick)

Diskutiert wird nicht nur hier in der Redaktion, sondern auch in den Schulen und in der Politik. Ministerpräsident Reiner Haseloff möchte jetzt schlichten. Und Sie? Team Skikurs oder Team Reisestopp?Schreiben Sie uns gern Ihre Meinung. Ich wette, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen.

Passend dazu hat uns diese Woche diese Nachricht erreicht: Hätten Sie gedacht, dass Stadtkinder oft fitter sind als Kinder auf dem Land? Klischee trifft Realität – und verliert. Neuere Studien zeigen: Stadtkinder bewegen sich mehr und haben seltener Übergewicht. Überraschend? Fanden wir auch.

Sport frei!

Apropos Bewegung: Sie sehen, wir im #TeamFamilie, Elternecke oder Ressort Familie und junge Zielgruppen … Moment, wie heißen wir jetzt eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Hier herrscht kreatives Chaos. WhatsApp-Kanal? YouTubeKids-Show? Digitales Kindermagazin? Alles auf dem Zettel. Allein ein Name fehlt uns.

Mittlerweile qualmen uns die Köpfe. Redaktion und Marketing – das passt so gut zusammen wie Nachricht und Narrativ, sprich gar nicht. Deswegen haben wir uns Experten ins Boot geholt. Das Ergebnis folgt demnächst. Sie dürfen gespannt sein.

Nichtsdestotrotz ist es in unserer Mediengruppe - wie in vielen anderen Firmen auch: Wer eine Idee, hat, darf sie auch umsetzen.

Haben den Kindertag gut überstanden (von links): Anja Mall von den Mallikids mit zwei Kolleginnen (auf dem Esel und hinterste Reihe re.), MZ-Volontärin Hanna Schabacker, MZ-Redakteurin Isabell Sparfeld, Jessica Quick und Ariane Keller vom MZ-Familienteam sowie sowie Lokalchef Dirk Skrzypczak.. (Foto: MZ)

So kam es, dass wir zum Kindertag, vergangenen Sonntag, im Bahnhof Halle ein großes Kinderfest auf die Beine gestellt haben. Unsere Praktikantin wurde kurzerhand zu „Galaktikus“ (unserem außerirdischen Kinderzeitungsmaskottchen), eine Kollegin schob mit 20.000! Schritten am Ende des Tages Kinder auf einem Esel durchs Bahnhofsfoyer – und unser Lokalchef erklärte ganz geduldig das Modell des neuen Zukunftszentrums. Ein Sonntagsdienst, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Laut, wild, schön. Und ja, ein bisschen anstrengend auch.

Rätselraten zum Start ins Wochenende

Zum Schluss gibt es von mir wie immer eine Quizfrage aus unserem Rückblick zur Woche: Sieben Tage, sieben Fragen, am Sonnabend in der Mitteldeutschen Zeitung zu lesen:

Die Preise für Rohkaffee sind in den letzten Wochen gestiegen. (Foto: dpa)

Für Kaffee müssen Verbraucher aktuell mehr bezahlen. Die Preise für Bohnenkaffee haben sich im April laut Statistik um gut zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erhöht. Was ist der Grund dafür?

a) Höhere Löhne der Kaffeebauern

b) Gestiegene Kaffeesteuer

c) Ernteausfälle durch Extrem-Wetter

Die Auflösung finden Sie am Sonnabend in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.

Ich wünsche Ihnen uns ein sonniges Pfingstfest. Vielleicht sehen wir uns auf der Weinmeile? Oder beim Kinderprogramm der Händelfestspiele?

Jessica Quick

PS: Danke an diejenigen, die sich zuletzt an meinem Mini-Test beteiligt haben. Es gab tatsächlich einige, die die Dopplung entdeckt hatten. Sehr gut!