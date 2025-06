Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 6. bis 8. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Feuer-Drachen, Familienfest der Händel-Festspiele und Theater mit dem kleinen Prinz: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Am Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt wieder jede Menge Spaß und Action für Kinder.

Theater, Feste und Konzerte - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Spiel und Spaß auf dem Weißenfelser Kinderfest

Historisches Pfingstfest mit Rittern und Gauklern in Magdeburg

Höhlentheater "Der kleine Prinz" in der Baumannshöhle

Kinderfest in Rodleben mit der Feuerwehr

Konzert und Puppentheater im Peißnitzhaus in Halle

Magdeburger Stadtfest mit Kinderangebot e

Angebote für Kinder im Rahmen der Händel-Festspiele in Halle

Auf dem Weißenfelser Kinderfest können kleine Besucher nach Herzenslust basteln. Foto: Veranstalter

1. Spiel und Spaß auf dem Weißenfelser Kinderfest

Das Weißenfelser Kinderfest findet am an den Badanlagen statt. Besucher freuen sich auf: Kinderschminken, Basteln & Gestalten, Hüpfburgen, Kinderkarusselle, Ballon Modellage, Trampolin, Riesenrutsche, Basketball, Riesenkicker, Feuerwehr, THW.



Der Eintritt ist frei.



Datum: 6. Juni von 10 Uhr bis 18 Uhr,

Am Wochenende gibt es beim historischen Pfingsfest in Magdeburg volle Drachenpower mit Fangdorn. Foto: Veranstalter / Matthias Piekacz

2. Historisches Pfingstfest mit Rittern und Gauklern in Magdeburg

Das 22. Spectaculum Magdeburgense lädt gemeinsam mit den 14. Magdeburger Festungstagen zum historischen Pfingstfest in den Glacis-Park und zur Festungsanlage Ravelin 2.



Besucher freuen sich auf das sagenhafte Spektakel mit aufregenden Ritterkämpfen, spektakulären Feuershows, Drachenpower mit Fangdorn, Pagan Folk, Gauklern, Handwerk und Kinderspaß. Auf mehreren Bühnen sorgen Bands wie Waldkauz, Irdorath, Cradem Aventure, Cultus Ferox und viele mehr für musikalische Höhepunkte.



Über 100 Marktstände, Mitmachaktionen und köstliche Speisen machen das Familienerlebnis perfekt!



Datum: 5. bis 9. Juni, Glacis-Park und Festungsanlage Ravelin 2, Magdeburg

In der Baumannshöhle wird das Theaterstück "Der kleine Prinz" gezeigt. Foto: Veranstalter

3. Höhlentheater "Der kleine Prinz" in der Baumannshöhle

Der kleine Prinz kommt nicht von der Erde, sondern von einem kleinen Planeten. Der Planet ist sogar so klein, dass man die Sonne am Tag dreiundvierzigmal untergehen sehen kann.

Eines Tages blüht hier eine Rose, von der niemand weiß, woher sie gekommen ist. Der kleine Prinz pflegt sie voller Hingabe, und trotz mancher Missverständnisse verlieben sich beide ineinander. Da der kleine Prinz jedoch weder ihre seltsamen Gebärden zu enträtseln vermag, noch seine eigenen Gefühle für sie versteht, begibt er sich auf eine weite Reise, um mehr Erfahrungen zu sammeln und Freunde zu finden.

Nach einer abenteuerlichen Reise über sechs außergewöhnliche und seltsame Planeten landet er schließlich auf Erde.



Datum: 6. und 7. Juni um 16.30 Uhr, 8. Juni um 14.30 Uhr, 38889 Oberharz am Brocken OT Rübeland

Spannende Einblicke bei der Vorstellung der Feuerwehr gibt es beim Kinderfest in Rodleben. Foto: dpa

4. Kinderfest in Rodleben mit der Feuerwehr

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Rodleben lädt ein zum großen Kinderfest! Am Pfingstsamstag ist es wieder so weit! Der Festplatz am Freibad Rodleben verwandelt sich in ein buntes Paradies voller Spaß und Abenteuer für die ganze Familie.



Besucher erleben ein vielfältiges Programm: Eine gigantische Hüpfburgenwelt zum Austoben, spannende Einblicke bei der Vorstellung der Feuerwehr, mitreißende Beats von DJ Florian Kellner, Human-Soccer (Menschen-Fußball-Kicker), Ponyreiten für die kleinen Reiter, Rundfahrten mit der beliebten „EMMA“, kreatives Kinderschminken und Basteln, rasante Bobby-Car-Challenges und leckere Getränke und Speisen aller Art.



Datum: 7. Juni, ab 10 Uhr, Festplatz am Freizeitbad Rodleben, 06861 Rodleben

Im Peißnitzhaus gibt es das Puppentheaterstück "Der Sängerkrieg der Heidehasen". Foto: Julia Fenske

5. Konzert und Puppentheater im Peißnitzhaus in Halle

Mit den Babyhai- oder Krabbelkonzerten unter der musikalischen Leitung der Harfenistin Ursula Heins können Eltern in warmer und einladender Atmosphäre mit den Allerkleinsten taumeln und träumen. Denn bei den liebevoll gestalteten Konzerten geht es nicht nur darum Musik zu hören, sondern auch darum, sie zu fühlen und zu erleben – ganz nah und persönlich.



Datum: 6. Juni um 16 Uhr und 8. Juni um 10 Uhr, Peißnitzhaus Halle



Am Sonntag erwartet Besucher das Puppentheaterstück "Der Sängerkrieg der Heidehasen". Der junge Lodengrün ist ein vortrefflicher Sänger und sein Herz schlägt für die Heidehasenprinzessin. Beim Sängerkrieg will er nun die königliche Hasenpfote gewinnen. Intrigant und auf ihre eigenen Interessen bedacht, stellen sich der Minister für Hasengesang und der Gesangslehrer Direktor Wackelohr dem talentierten Lodengrün in den Weg. Gelingt ihnen ihr falsches Spiel? Eine Gauklerin erzählt singend diese Fabel über Politik und Intrige. Ein Märchen vom einfachen Hasen, der nach Großem strebt.



Datum: 8. Juni, 16 Uhr, Peißnitzhaus, Peißnitzinsel 4, 06108 Halle

Das Magdeburger Stadtfest lockt mit vielen Angeboten für Familien und Kinder. Foto: dpa

6. Magdeburger Stadtfest mit Kinderangebot

Das offizielle Stadtfest der Landeshauptstadt Magdeburg hat eine lange, stolze Tradition – und ist für viele längst ein Highlight des Jahres. Auch 2025 wird es wieder bunt, laut und voller Leben: über die Pfingstfeiertage verwandelt sich die Stadt an der Elbe in eine große, fröhliche Festmeile.



Auf Besucher warten unter anderem: regionale und internationale Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Händler & Schausteller, familienfreundliche Fahrgeschäfte & Kinderattraktionen.



Für Kinder wird das Stadtfest zum Erlebnis. Mit tollen Mitmachshows von Rick Wolf und Christian Hüser ist auch für die jüngsten Besucher jede Menge Spaß garantiert.



Datum: 6. bis 9. Juni, Magdeburger Innenstadt: Alter Markt, Hartstraße, Ratsgarten

Während der Händel-Festspiele gibt es auch viele Veranstaltungen für Familien und Kinder. Foto: dpa

7. Angebote für Kinder im Rahmen der Händel-Festspiele in Halle

Am Freitag zeigen Hallesche Jugendliche ihre Talente beim "Harmony in Break"-Tanzprojekt der Händel-Festspiele 2025 mit Jugendlichen in der Marktkirche zu Halle.



Datum: 6. Juni, 17 Uhr, Marktkirche Halle



Am Samstag sind Groß und Klein zu einem bunten Treiben im Händel-Haus willkommen. Auf dem Hof warten Instrumentenbau und das beliebte Plätzchen verzieren mit der Firma Kathi auf die kleinen und großen Kinder.



Eine Entdeckerspur führt auch in die Räumlichkeiten der halleschen Musikbibliothek im Gebäude gegenüber des Händel-Hauses. Hier warten weitere Angebote auf neugierige Besucher: Die Mitarbeiterinnen basteln Origami und Figuren für ein Schattentheater. Ab 16 Uhr wird Theatrine gesucht im Bilderbuchkino „Wo ist Theatrine?“ Weiterhin werden aussortierte Musik-Medien, Medienflohmarkt und ein kleiner Leihverkehr angboten.



Vorher gibt es um 14. Uhr im Kammermusiksaal des Händel-Hauses ein Familienkonzert mit Kindern der Grundschule „Friedemann Bach“ – Singen, Tanzen und gemeinsames Musizieren.



Datum: 7. Juni, ab 14 Uhr, Große Nikolaistraße 5, 06108 Halle

