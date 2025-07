Der beliebte Irrgarten in Petersberg hat eröffnet. Die Organisatoren standen in diesem Jahr vor einigen Herausforderungen. Was die ersten Besucher sagen.

Am Eröffnungstag waren bereits zahlreiche Menschen im Maislabyrinth in Petersberg unterwegs.

Petersberg/MZ. - Von außen betrachtet sieht der Mais noch gar nicht so hoch aus. Aber das täuscht. Jeder Schritt ins Innere des Labyrinths bringt einen tiefer in das Meer aus grünen Blättern. Bis zu zwei Meter hoch ragen die Pflanzen aktuell in die Luft. Und: „Der Mais wächst jetzt jeden Tag rund zehn Zentimeter“, erklärt Frank Krüger, Betriebsleiter Landwirtschaft der Wimex-Gruppe. Zum fünften Mal hat der Agrarbetrieb das Maislabyrinth in Petersberg eröffnet. In diesem Jahr wartet erstmalig ein Event mit besonderer Herausforderung.