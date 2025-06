Pfingsten zwischen Bad Kösen und Roßbach Weinmeile 2025: Das ist neu - und diese 16 Fehler sollten Sie vermeiden!

41 Stände werden am Pfingstwochenende wieder Tausende an die Saale-Weinmeile zwischen Bad Kösen und Roßbach locken. Welche Strecken per Zug und Auto gesperrt sind und welche Fehler man vermeiden sollte.