Umfrage läuft: Wo gibt's die beste Pfingstparty in der Region?

Seit Montagvormittag kann man an Saale, Unstrut, Finne und im Wethautal abstimmen: „Wo lohnt sich der Besuch einer Pfingstveranstaltung am meisten?“ Flemmingen und Großjena bisher an der Spitze.