Die Jessenerin Ingrid Fritzsche und ihr Mann Dieter freuen sich über ihren blühenden Sommergarten. Was im Moment ihr großer Stolz ist.

Gartenidylle in Jessen: Ingrid Fritzsche zeigt ihre prachtvolle Lilienblüte und erzählt von ihrem Familiengrundstück

Versteckt hinter Bäumen in Jessen

Ingrid Fritzsche mit der wunderbar blühenden großen Lilie im Hof ihres Grundstückes in Jessen.

Jessen/MZ. - Ingrid Fritzsche und ihr Mann Dieter haben sich in Jessen über die Jahre ein kleines Gartenparadies geschaffen. Im Moment ist Ingrid Fritzsche stolz auf ihre große Lilie, die in ihrem Hof wunderschöne leuchtende Blüten entwickelt hat. „Wir haben auch hinten im Garten welche stehen, aber die sind nicht so groß“, berichtet die Jessenerin.