Die Vorbereitungen für das Festival „Dessauer Sommer“ laufen auf Hochtouren. Culcha Candela sind am Sonnabendabend die Headliner. Von der Anreise bis zur gastronomischen Versorgung musste der Veranstalter viel organisieren. Die MZ hat die wichtigsten Fragen beantwortet. Auch, ob es noch Tickets gibt.

Dessau/MZ. - In vier Tagen ist es soweit und das Musikfestival „Dessauer Sommer“ findet zum ersten Mal statt. Die erste Auflage der Veranstaltung verteilt sich auf zwei Wochenenden Im Paul-Greifzu-Stadion. Am Samstag, dem 26. Juli, stehen Hip-Hop und Pop im Vordergrund, während eine Woche drauf, am 2. August, Rock und Pop gespielt werden. Auf die wichtigsten Fragen zum Festival gibt die MZ Antworten.